Casa Pia
Há 1h e 25min
Casa Pia: FPF interdita bancada do Municipal de Rio Maior por um jogo
Em causa um adepto que se equivocou e acabou por se ferir com engenhos pirotécnicos
Em causa um adepto que se equivocou e acabou por se ferir com engenhos pirotécnicos
Na última jornada da Liga, há mais de um mês, o Casa Pia viu-se obrigado a disputar o play-off de manutenção. Por engano, um adepto acendeu engenhos pirotécnicos e feriu a própria cara. Por esse momento insólito, o Conselho de Disciplina da FPF determinou a interdição da bancada central poente do Municipal de Rio Maior por um jogo.
Além disso, o Casa Pia foi multado em 4335 euros.
O autor do incidente foi identificado pelas autoridades e socorrido pelos bombeiros.
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