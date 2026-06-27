Na última jornada da Liga, há mais de um mês, o Casa Pia viu-se obrigado a disputar o play-off de manutenção. Por engano, um adepto acendeu engenhos pirotécnicos e feriu a própria cara. Por esse momento insólito, o Conselho de Disciplina da FPF determinou a interdição da bancada central poente do Municipal de Rio Maior por um jogo.

Além disso, o Casa Pia foi multado em 4335 euros.

O autor do incidente foi identificado pelas autoridades e socorrido pelos bombeiros.

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