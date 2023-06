O plantel do Casa Pia arrancou esta segunda-feira oficialmente os trabalhos com vista à preparação da época 2023/24.

Vasco Fernandes, Lucas Paes, Derick Poloni, Felippe Cardoso, João Nunes, Ricardo Batista, Saviour Godwin, Beni Mukendi, Diogo Pinto e Fernando Varela foram os jogadores que se apresentaram ao serviço no dia 1 da pré-época para a habitual bateria de testes físicos e médicos, sendo que os restantes elementos do grupo, dividido em dois, apresentar-se-ão nesta terça-feira.

O primeiro treino dos Gansos está agendado para quinta-feira.

Esta será a segunda época do Casa Pia desde o regresso histórico ao principal escalão do futebol português. Em 2022/23, a equipa orientada por Filipe Martins terminou a Liga no 10.º lugar, depois de um ano em que chegou a estar durante algum tempo na 5.ª posição.