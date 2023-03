Diogo Boa Alma, diretor desportivo do Casa Pia, explicou esta quinta-feira o atraso no arranque das obras de remodelação do Estádio Pina Manique que podem vir a obrigar o clube a procurar uma alternativa para o arranque da próxima temporada, uma vez que o Estádio Nacional, onde os gansos têm jogado esta época, poderá tornar-se inviável.

O dirigente falou no Estádio Pina Manique, onde a equipa de Filipe Martins treinou esta manhã e onde ainda não há sinais das obras necessárias para o recinto poder receber jogos do primeiro escalão.

«Estamos com problemas burocráticos normais, de aprovações camarárias. Temos o projeto submetido há muito tempo na Câmara Municipal de Lisboa, irá ser aprovado e vamos iniciar as obras o quanto antes. Sabemos seguramente que não vamos iniciar a próxima época aqui em Pina Manique, como gostaríamos. Esperemos que seja possível vir para cá o quanto antes, mas temos de arranjar uma alternativa», explicou o diretor.

Quanto aos objetivos do clube, atualmente no sétimo lugar da Liga, Diogo Boa Alma fala, já a pensar na próxima época, em «pequenos passos sustentáveis».

«O Casa Pia tem um projeto coerente e consistente. Na próxima época, o objetivo não se irá alterar, será a manutenção. São esses pequenos passos sustentáveis que o clube tem de dar, um clube sustentável, que olhe para o futuro e que queira cimentar a sua presença na I Liga, não ser uma presença fugaz e sem continuidade», realçou.

A boa prestação do Casa Pia esta época tem suscitado algum interesse de outros clubes em jogadores do plantel, como Leonardo Lelo e Godwin, com o português a ter sido já associado a Sporting ou a Benfica, sem, no entanto, existirem propostas concretas.

«Têm despertado cobiça pelo bom rendimento coletivo da equipa. Quando as equipas, coletivamente, têm bom desempenho, também as individualidades sobressaem. É um dos jogadores que está a ser cobiçado, com interesse nacional e estrangeiro, mas, até agora, sem nenhuma proposta concreta», destacou ainda o dirigente em referência ao internacional sub-21 português.

O Casa Pia recebe na segunda-feira o Paços de Ferreira, último classificado da Liga, em jogo da 23.ª ronda, no Estádio Nacional.