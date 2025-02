O Casa Pia está irredutível em relação às propostas que tem recebido por Nuno Moreira, primeiro do Sp. Braga, ainda com o mercado de janeiro aberto, agora dos brasileiros do Vasco da Gama. Apesar do avançado estar em final de contrato, o clube de Pina Manique só admite uma eventual saída antes do final da temporada pelo valor da cláusula que está fixada nos 3,5 milhões de euros.

Nuno Moreira tem sido uma das pedras basilares da boa temporada do conjunto comandado por João Pereira, atualmente no sexto lugar da Liga. O avançado formado no Sporting conquistou o seu espaço na equipa e, em 21 jogos na Liga, soma cinco golos e outras tantas assistências, além de mais quatro golos marcados na Taça de Portugal, incluindo um hat-trick ao Amora (5-0).

O avançado esteve muito perto de rumar ao Sp. Braga no último dia de transferências do mercado de inverno, logo depois de confirmada a saída de Bruma para o Benfica, mas a SAD recusou a proposta de última hora dos minhotos, por sinal, muito próxima dos valores fixados na cláusula de rescisão, preferindo segurar o avançado até ao final da temporada.

Agora são os brasileiros do Vasco da Gama que manifestaram interesse na contratação de Nuno Moreira que terá, inclusive, avançado com uma proposta próxima de 1 milhão de euros, mas o Casa Pia deu a mesma resposta que tinha dado ao Sp. Braga: só sai pelo valor da cláusula.

O avançado tem contrato com o clube de Pina Manique até julho de 2025 e o Sp. Braga mantém interesse na sua contratação para a próxima temporada, mas o Vasco da Gama, segundo avança a imprensa brasileira, está a tentar desviá-lo para o São Januário. O Casa Pia recusou uma primeira proposta dos brasileiros dando a mesma resposta que tinha dado aos minhotos: só sai pelo valor da cláusula que, como já dissemos, está fixada nos 3,5 milhões de euros.

Nuno Moreira fez toda a formação no Sporting e, nas últimas temporadas, chegou a jogar nos juniores, sub-23 e equipa B, antes de, em 2021/22, sair para o Vizela onde fez duas épocas e meia. Nas duas últimas temporadas jogou com a camisola dos gansos e, até ao momento, soma 38 jogos, onze golos e seis assistências.