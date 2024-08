O Casa Pia reforçou o ataque com o ganês Samu Obeng que, na época passada, fez uma das melhores temporadas em Espanha, ao serviço do Huesca que, nesta altura, estava a negociar a compra do avançado, a título definitivo, ao Oviedo.

Obeng chegou ainda muito jovem a Espanha, com apenas 17 anos, para integrar a equipa de juniores do Manlleu, mas depois jogou sucessivamente no Getafe, Girona, Grannolers e Oviedo, onde jogou três temporadas antes de ser emprestado ao Huesca.

Na última temporada, marcou seis golos e fez uma assistência, na segunda divisão espanhola.

O acordo entre o Huesca e o Oviedo contava com uma opção de compra obrigatória, avaliada em 750 mil euros, caso Obeng marcasse mais de dez golos. Caso contrário, mantinha-se a opção de compra, embora sem obrigação, pelo valor de 450 mil euros.

Foi neste impasse que surgiu o clube de Pina Manique com uma proposta que seduziu o avançado ganês de 27 anos que prefere jogar no primeiro escalão do futebol português.

O Oviedo anunciou, entretanto, a desvinculação do jogador, sem referir qualquer acordo com o Casa Pia.

Depois de confirmadas as saídas de Fernando Andrade e Cleyton, os gansos garantiram dois reforços para o ataque, com Samu Obeng a suceder a Max Svensson, também proveniente do futebol espanhol.