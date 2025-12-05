Alexandre Santana, treinador-adjunto do Casa Pia, na equipa liderada por Gonçalo Brandão, revela que os gansos estão crentes», «ligados ao processo» e «muito envolvidos» para a visita ao Santa Clara, jogo da 13.ª jornada da Liga que está marcado para as 15h30 deste sábado.

Sequência sem vitórias que dura há três meses

«Há três ou quatro semanas que sentimos os jogadores muito crentes, muito ligados ao nosso processo e muito envolvidos.»

Casa Pia tem melhores resultados fora de casa

«Nós, sinceramente, não sentimos isso, não temos esse sentimento. Acreditamos muitas vezes que, psicologicamente, possamos, os jogadores e também as pessoas, possam levar-nos por esse caminho, mas é algo que para nós é um facto que está fechado.»

Patrick Sequeira está castigado, vai jogar Ricardo Batista na baliza

«Na baliza, então, temos quatro fantásticos jogadores e todos eles já mostraram qualidade. No caso do Ricardo, acho que dispensa apresentações porque um jogador que apresenta 16 clean sheets [jogos em branco] na última época que fez na II Liga, 11 na primeira época da I Liga, 10 na segunda época na primeira, estamos a falar aqui de três épocas e 36 jogos sem sofrer.»

Boletim clínico

Além do castigado Sequeira, o Casa Pia não pode contar com os lesionados Max Svensson e Clau Mendes.