Fernando Andrade despediu-se esta terça-feira do Casa Pia e anunciou que, a partir de agora, é um jogador «livre».

«Chegou a hora de me despedir do Casa Pia. Tenho que agradecer a todos os que acreditaram em mim. Foi uma honra representar este clube e desejo os maiores sucessos. Sigo agora, como jogador LIVRE, aguardando para fazer o que mais amo na vida: jogar futebol», destacou o jogador que, em Portugal, além dos gansos, jogou no Oriental, Penafiel, Santa Clara e FC Porto.