Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em conferência de imprensa, depois da reviravolta diante do Paços de Ferreira (2-1), no Estádio Nacional, em jogo da 23.ª jornada da Liga:

Jogo com duas partes bem diferentes, concorda?

- Concordo. Podíamos ter feito mais mossa na primeira parte, em duas ou três transições que fizemos. Não definimos muito bem no último terço. Estávamos muito distanciados nos setores e permitimos muita ligação ao Paços. O Paços tem muita qualidade individual e coletiva e descobriu os espaços entre os nossos quatro médios e os cinco defesas. Foram criando oportunidades e acabaram por chegar ao golo de forma justa no final da primeira parte.

Na segunda parte, claramente percebemos o que tínhamos de mudar. Tínhamos de ser mais audazes, subir as nossas linhas. Foi o que fizemos. Mudámos o sistema, arriscámos um bocadinho, passando para uma linha de quatro. Muito bem os jogadores que tiveram a oportunidade de jogar mais alguns minutos. Muito bem o Fellipe [Cardoso] que ajudou o Clayton na frente. Fomos muito mais guerreiros, mais atrevidos e conseguimos os três pontinhos.

Manutenção continua a ser o principal objetivo?

Como treinador, faço o meu trabalho. Nos últimos dez/doze anos a marca dos 36 pontos tem sido a fasquia apontada para a manutenção. É o nosso objetivo. Há uma coisa que as pessoas têm de perceber. O Casa Pia é um clube em transformação, está a crescer, principalmente ao nível das infraestruturas, com aquilo que faz com que possamos ser mais audazes em termos de objetivos. Uma coisa não vou admitir, é que os jogadores baixem a guarda e deixem de lutar nesta últimos onze jogos.

O Vitória, neste momento, está a fazer uma excelente segunda volta, é a segunda melhor equipa em termos pontuais. Nós tivemos cinco jogos sem ganhar e parece que foi uma catástrofe. Fomos nós que elevamos a fasquia. Posso ter passado um pouco de ansiedade, por termos o objetivo cada vez mais próximo. Depois desta jornada, ganhando pontos às cinco últimas equipas, ficamos muito mais próximos do nosso objetivo.

Provavelmente, 35 pontos neste campeonato são suficientes, mas não nos vamos esconder. Antes deste jogo, parecia que estávamos em queda livre, ia ser uma catástrofe e que o casa Pia foi lá acima porque calhou. Não vale a pena embandeirar em arco, porque isto está tudo muito colado. Vamos jogar jogo a jogo e no final fazemos as contas.

Mudanças na segunda parte foram determinantes?

Hoje arriscámos um bocadinho mais, quando fizemos uma linha de quatro. Virámos o resultado, depois de correr riscos, arriscámos. Os que entraram, acrescentaram. Mesmo sem grande qualidade, conseguimos, mas também já fizemos grandes jogos e perdemos. Parafraseando Sérgio Conceição, quando não podemos tocar violino, tocamos bombo.