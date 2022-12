Filipe Martins, treinador do Casa Pia, na conferência de imprensa de análise à vitória da sua equipa, no Algarve, frente ao Portimonense (2-1), em jogo da 14.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

- Acho que a segunda parte foi ainda mais bem conseguida do que a primeira. Na primeira, também conseguimos manter o Portimonense fora das suas zonas de perigo. Além do penálti, tiveram, salvo erro, um cabeceamento do Yago.

- A nossa segunda parte é realmente muito bem conseguida, mas acho que isso se deve a uma estratégia que nos correu bem: condicionámos bem o jogo do Portimonense que é uma equipa muito bem organizada, com bons valores individuais.

[A importância do facto de as alterações na equipa, ao longo da partida, não terem mudado a prestação do Casa Pia]

- Eu acho que esse é um – se não o maior – segredo desta equipa. No grupo que nós temos não existem estrelas; valemos pelo todo. Já tínhamos dado, no passado, mais do que provas que, quando não joga um, a equipa continua o seu caminho.

- Acho que hoje foi, na globalidade, o melhor jogo que fizemos este ano, possivelmente sem os dois jogadores mais mediáticos que temos na nossa equipa [Leonardo Lelo e Gowdin]. E não foi por isso que deixámos de ser uma equipa competente e com qualidade. Costumo dizer que os mais importantes são aqueles que não jogam porque são esses que dão carácter ao grupo.

- O Poloni tem vindo a esperar a sua oportunidade há muito tempo – o Lelo tem feito uma temporada excelente. Hoje teve a sua primeira vez a titular na Liga e fê-lo muito bem. O Antoine também voltou há pouco tempo, jogou numa posição que nem é bem a dele, mas resultou em pleno.

Fomos felizes na altura em que fizemos o golo, mas acho que a vitória é inteiramente justa contra uma excelente equipa. Ainda assim, podia ter surgido mais cedo.

[Ausência de Leonardo Lelo]

- Como é óbvio, não foi por opção porque está a fazer uma grande época: fez uma entorse no último treino e não estava pronto para jogar. Como normalmente se faz, tem de esperar para, durante a semana, percebemos melhor a extensão da lesão. Esperemos que no próximo jogo já esteja recuperado.

[Está com receio de perder jogadores no mercado de Inverno?]

- Um treinador tem de estar preparado para tudo. Confio inteiramente na nossa administração - não nos falham com absolutamente nada e sabem, mais do que ninguém, que, como treinador, quero que fiquem todos.

- Se possível, e não o escondo, a substituição do Léo Natel é urgente porque é um sítio onde estamos bastante limitados em termos de opções. Tem lá jogado o Baró, que não é um extremo e tem muito bem esse trabalho, o próprio Kuni tem tentado fazê-lo, mas precisamos de ir ao mercado por um extremo. Agora, tem de ser um jogador diferenciado; se for apenas mais um, prefiro ficar com os que tenho. Se formos ao mercado, será cirúrgico, não vamos mudar por mudar.

- Quanto a saídas, se tivermos de o fazer… Não me parece que seja uma altura de urgência de o fazer, mas no futebol nunca há nunca. Se aparecer algo irrecusável para algum dos jogadores e se a administração considerar que é o melhor, acho que vamos continuar a dar uma reposta muito positiva.