Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em conferência de imprensa, depois da goleada consentida na visita ao Estoril (0-4), no jogo de abertura da 11.ª jornada da Liga:

Segunda derrota consecutiva. O Casa Pia parece uma equipa muito diferente em comparação com a da época passada. O que se passa?

- É uma equipa diferente, uma equipa em que saíram alguns jogadores. Acho que estamos ainda numa fase de adaptação. Tem de ser uma nova maneira de procurar a baliza adversária. Hoje ficou mais patente essa diferença, mas não quero falar do passado, quero falar do presente. Hoje sofremos um golo na primeira vez que o Estoril foi à nossa baliza. O Estoril continuou empolgado, moralizado e acaba por fazer o 2-0. Depois tentámos alterar algumas coisas, com o Beny no meio-campo, penso até que estávamos a conseguir, mas sofremos mais um golo. O Casa Pia tem de trabalhar bastante para melhorar.

Foi uma noite particularmente difícil para Leonardo Lelo, os três primeiros golos foram pelo lado dele.

- Foi uma noite difícil para toda a equipa. Toda a equipa não esteve ao seu nível, não vamos estar aqui a crucificar o Lelo. Foi uma coincidência, mas acho que não foi só o Lelo que esteve mal, foi toda a equipa.

Golo cedo condicionou o jogo? Pausa para as seleções vem em boa altura para o Casa Pia?

- Não há que esconder. Chegar a esta paragem com uma série de derrotas, para mim os empates também são derrotas, é duro, mas temos de saber conviver com isso. Temos muito a melhorar. Melhorar só se faz com trabalho e, nesse sentido, esta pausa pode ser boa. Vamos ter duas semanas até voltar a competição para tentar inverter este ciclo.

O Casa Pia sentiu muitas dificuldades em controlar o meio-campo do Estoril

- A nossa abordagem defensiva ao jogo não foi boa. Não encaixámos naquilo que foi na dinâmica do Estoril. Acho que na segunda parte acabámos por melhorar essa pressão, começamos a recuperar bolas mais à frente, mas depois o Estoril acaba por voltar a marcar.