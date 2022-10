Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Rio ave (1-0), no Estádio Nacional, em jogo da 11.ª jornada da Liga:

Quarto lugar, à frente do Sporting, traduz a boa época do Casa Pia?

- Fazemos um desafio diário todos os dias. É importante estarmos a um terço do campeonato e estarmos à frente de uma equipa como o Sporting, ainda mais depois de ter perdido lá [em Alvalade] na semana passada. Não digo que não ficou contente com o quarto lugar, mas estou mais focado na nossa luta diária. Há uma mística que sinto que vai crescendo. Acima de tudo, mais do que a classificação, é importante voltar às vitórias. Vínhamos de duas derrotas, era importante dar uma resposta a nível de atitude e, sobretudo, a nível de resultados. Tivemos uma atitude fantástica, como é apanágio neste grupo.

O objetivo da época continua a ser a manutenção?

Temos os pés bem na terra, sabemos bem o caminho que temos de trilhar para consolidar o Casa Pia na primeira Liga. O campeonato é muito competitivo, não nos podemos dar ao luxo de adormecer. A nossa ambição é trabalhar no máximo para conseguir vitórias, porque assim será mais fácil para atingirmos os nossos objetivos. Não vou permiti que ninguém embandeire em arco. Acredito que há alguma euforia do lado de fora. Não podemos ficar deprimidos quando perdemos, nem eufóricos quando estamos a ganhar.

O Casa Pia perdeu os dois duelos com o Rio Ave na época passada na II Liga. O que mudou esta época?

- As duas equipas mantiveram praticamente as mesmas estruturas, com alguns ajustes. O ano passado perdemos os jogos por alguns pormenores, hoje também foi equilibrado, num jogo em que as duas equipas encaixaram uma na outra. Na primeira parte conseguimos ter muita bola, o segredo para este jogo era tirar a bola ao adversário. E tínhamos de ser mais agressivos juntos do centrais. Nesse sentido acho que fomos muito competentes, com uma boa pressão. Acabamos por ser audazes, descemos muitas vezes pela lateral, contornámos a largura e o espaço interior. Eles atacavam em 3x5x2, tinham normalmente mais um homem no meio-campo, mas lidámos bem com isso.

As trocas dos centrais foram por motivos físicos?

O João [Nunes] foi por uma questão de gestão. Tem tido mudanças comportamentais que não são fáceis de gerir. Tem jogado à esquerda, à direita, já jogou a lateral. Tem sido posto à prova em várias posições. Achámos que não valia a pena arriscar. Ele sentiu uma fadiga muscular ao intervalo e não arriscámos. O Zolotic foi diferente, teve a ver com a construção. Ficámos com mais capacidade para o passe profundo.