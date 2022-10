Com Rafael Ferreira

Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em conferência de imprensa, depois da derrota, em casa, diante do Vizela 0-1), em jogo da 9.ª jornada da Liga:

- Sinceramente, apesar do resultado, fizemos um jogo muito competente. Preparámo-nos para este jogo, sabíamos que íamos ser pressionados. Devíamos ter sido mais agressivos na finalização. Na primeira parte, ameaçámos várias vezes a baliza adversária, mas não fomos muito efetivos. Na segunda parte melhorámos no último terço, criámos situações mais claras de golo. O Guzzo baixava um pouco junto aos centrais e ao subirmos as linhas, por dentro, obrigámos o Vizela a recuar.

- Na segunda parte estivemos mais compactos, fomos mais corajosos. Sabíamos que tínhamos de ter as linhas mais compactas. Acabámos por sofrer um golo num lançamento lateral a nosso favor. A partir daí tivemos que ir em busca do prejuízo e expusemo-nos. Quando se defronta uma equipa com a qualidade do Vizela, podíamos ter sofrido um segundo golo, mas quero enaltecer a coragem da minha equipa. Não optámos pelo choveirinho, com um sistema diferente tentámos jogar de forma compacta. Podíamos eventualmente ter feito o golo do empate, mas hoje não nos sorriu. Já nos sorriu noutros jogos, mas hoje a sorte do jogo acabou por sorrir ao Vizela porque foi competente. Para mim o futebol não é sorte, é trabalho. Acabou por seu um dia que fica bem marcado no futebol português e deve ser repetido muitas vezes. A bola só não caiu para o nosso lado.