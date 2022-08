Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em conferência de imprensa, depois do primeiro triunfo na Liga, diante do Boavista (2-0), no Estádio nacional, em jogo da terceira jornada da Liga:

Já tinha dito que a vitória estava próxima, chegou mesmo hoje…

- Quanto antes melhor, felizmente chegou hoje. Acho que chegou de uma forma justa, acho que fomos a melhor equipa em campo, não dominando o jogo todo, isso é difícil de acontecer, mas já sentia que a equipa estava a crescer e que a qualquer momento, começando a fazer golos, a vitória estava mais próxima.

O Casa Pia entrou melhor, mas no início do segundo tempo parece que perdeu o controlo

- Teve a ver com as nossas dinâmicas ofensivas e o mérito que o Boavista teve ao subir os seus médios no final da primeira parte. Estávamos a ligar de frente para os médios, mas a partir do momento em que começaram a encaixar de homem para homem, tivemos alguma dificuldade, porque continuámos a insistir naquele jogo e tínhamos de dar o passo seguinte. Tínhamos de encostar o nossos centrais aos médios deles e sair a jogar. Usámos muito o guarda-redes e acabámos por dar metros à equipa adversária. Eles acabaram por chegar mais à frente e nós ficámos mais distantes da baliza deles. Daí termos perdido o controlo do jogo.

O golo de Rafael Martins ajudou a libertar a pressão?

- Não há que esconder que a forma como entrámos na segunda parte não era a que pretendíamos e podia ter-nos saído cara. O Boavista teve oportunidades. O primeiro golo é uma excelente combinação que nos deu tranquilidade. Não é que estivéssemos intranquilos, mas já íamos para o terceiro jogo e o golo tardava em surgir. Tínhamos a obrigação de abrir mais o Boavista e o resultado disso é o segundo golo em que conseguimos ter espaços de uma forma mais rápida. Depois defendemos bem, sem deixar de ter a nossa identidade.

Ligação com os adeptos, esteve ali a pedir apoio?

- Acabou por ser a emoção do jogo e o facto de sentir que estávamos perto. Muitas vezes nos jogos tem de se lutar até ao fim. Ainda ontem vi o Dortmund com um jogo praticamente ganho e acabou por perder. É o resultado da dedicação que temos a este projeto e a este clube. Foi um extravasar de emoções de quem sentia que a vitória estava próxima. Agradeço aos adeptos que hoje estiveram aqui em grande número. Acho que é uma vitória merecida, devemos fazer acreditar as pessoas que nos acompanham, mas temos de ser humildes e trabalhar muito.

Tinha falado na necessidade de reforçar o ataque, ainda espera a chegada de Léo Natel?

- Não falta ninguém. Estou satisfeito com o plantel que tenho à disposição, agora é óbvio que todas as equipas podem reforçar-se até 31 de agosto. Só vamos ao mercado se tivermos um jogador que possa acrescentar algo. O nosso departamento de scouting avalia muitos jogadores, mas não vou falar em nomes que não são nossos jogadores. Não vou dizer que não sei quem é o Léo Natel, sei que é um jogador do Corinthians que esteve o ano passado no Chipre.