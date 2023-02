Filipe Martins, treinador do Casa Pia, defende que a visita ao Arouca, da 22.ª jornada da Liga, será pautada pelo equilíbrio e os pormenores farão diferença na luta pelo sexto lugar da classificação.

«Espero um jogo muito competitivo. [O Arouca] é uma equipa que também gosta de jogar e apresentar bom futebol. Vai ser bastante equilibrado e os pormenores farão a diferença, seguramente. Tem o aliciante de estar em causa o sexto lugar, até o quinto pode, eventualmente, estar em disputa também», começou por destacar o treinador em conferência de imprensa.

Filipe Martins elogiou também o «excelente campeonato» que o rival tem realizado, porque este ano «elevaram o nível e têm uma equipa competente», mantendo a equipa técnica, orientada por Armando Evangelista.

«À semelhança da semana passada, vai ser um jogo de equilíbrios, onde não vai existir muito espaço. Estou confiante de que estamos preparados para fazer um bom jogo e disputar o resultado, frente a uma grande equipa», assegurou o treinador de 44 anos.

Rejeitando, uma vez mais, que o Casa Pia vive uma má fase, Filipe Martins reforçou os resultados positivos recentes, desde o início da segunda volta, somando um triunfo (Santa Clara), dois empates (Boavista e Vitória de Guimarães) e apenas uma derrota (Benfica).

«Somos das poucas equipas que nunca tivemos mais do que dois jogos sem pontuar. Estamos a fazer um excelente campeonato. Ainda nem estamos em março e acredito que, nessa altura, estaremos com os pontos que garantem a manutenção. No início do ano, toda a gente assinava por baixo. Estou bastante otimista e vou para Arouca muito confiante no momento da equipa, porque estamos novamente a crescer», sublinhou.

O Casa Pia conta com seis jogadores em risco de exclusão – o defesa Vasco Fernandes, o médio Afonso Taira e os avançados Kunimoto, Godwin, Clayton e Rafael Martins – mas Filipe Martins garante que não vai gerir o conjunto a pensar em possíveis suspensões.

«Quando tiverem de acontecer, acontecem. Não vamos estar preocupados com isso. Muito dificilmente vamos perder os seis jogadores no mesmo jogo. São oportunidades para outros, é uma situação transversal a todas as equipas. Vamos apresentar o nosso melhor onze, mediante as nossas ideias. Depois, o jogo o ditará», explicou.

O nigeriano Godwin tem estado ausente da equipa devido a lesão, mas está disponível para jogar este sábado. «O Godwin está recuperado e apto para ir a jogo», confirmou ainda o treinador.

O Casa Pia, sexto colocado, com 32 pontos, defronta no sábado o Arouca, sétimo, com 30, pelas 15h30, no Estádio Municipal de Arouca, em partida da 22.ª jornada da Liga, com a arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.