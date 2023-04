Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Sp. Braga (0-1), em casa, no jogo de abertura a 29.ª jornada da Liga:

- Acho que na primeira parte fizemos um jogo muito competente, arriscámos nos momentos certos, colocámos dificuldades ao Braga. É obvio que nesta parte final tentei fazer alguma coisa diferente, de forma a podermos chegar à igualdade, mas acho que a equipa esteve bem até ao lance do golo. Depois, como é obvio, permitimos algumas transições ao Braga que podia ter chegado ao segundo golo. Mas acho que ainda tivemos uma boa reação. Acho que o golo foi o momento do jogo, porque mudou um bocadinho a forma como estávamos a abordar o jogo A partir desse momento, tivemos de nos estender mais.

Posição de Ricardo Horta na zona central atrapalhou estratégia?

- Na primeira parte não estivemos bem nesse aspeto, permitimos muitas bolas a entrar entrelinhas, na zona do Ricardo Horta. Identificámos o problema e começámos a não o permitir tantas vezes. O nosso duplo pivot estava muito preocupado com o outro médio mais recuado e permitimos uma ou bola perigosa ali. A partir de um certo momento conseguimos estancar esse fator. Eles exploraram muito bem, mas acho que também fizemos coisas boas. O Braga não conseguiu criar tantas oportunidades como costuma criar, principalmente até ao golo.

Admite uma certa quebra na equipa na segunda volta?

- Sinceramente não sinto, temos disputado os jogos todos. Se calhar perdermos um bocadinho da velocidade que tivemos na primeira volta, mas não foi o caso de hoje. Tivemos alguns jogos com falta de sorte e eficácia. Não sinto quebra nos jogadores, sinto os jogadores muito empenhados, mas o desgaste na segunda volta já se começa a sentir. Não é fácil trabalhar num campo complemente contrário aquilo que jogamos. Há jogadores que estão a sentir-se fatigados por estarmos em constantemente em mudanças. Na primeira volta colocámos a fasquia muito alta. Se calhar, se tivéssemos começado mal e tivéssemos um trajeto ascendente, toda a gente dizia que era muito bom, com tudo o que fizemos este ano, com a falta de experiência no campeonato, com a logística que não temos, acho que estamos a fazer um excelente campeonato.

- O objetivo está cumprido, há uma quebra, não vale a pena estarmos a escondê-lo. Se calhar houve jogos na primeira volta em que tivemos alguma estrelinha que não apareceu em alguns jogos desta segunda volta. No futuro, se Deus quiser, não vamos ter estes problemas. Problemas que não têm a ver com condições humanas, o clube dá-nos tudo o que pode, mas o piso onde treinamos é completamente diferente de onde jogamos. Não treinámos aqui uma vez esta época. Todas as semanas temos de nos adaptar a um piso diferente. Não estou a arranjar desculpas, mas a equipa está desgastada, é também pouco experiente, mas não há nada a apontar à dedicação e ao empenho dos jogadores. Hoje defrontámos uma equipa muito forte que está numa fase de ascensão e que se está a preparar, na minha opinião, para a curto prazo atacar o título.