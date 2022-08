O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, prometeu este domingo que o emblema lisboeta «não vai abdicar da sua identidade» na deslocação ao terreno do Vitória de Guimarães, pela quarta jornada do campeonato.

«Todos os jogos que iremos disputar neste campeonato são jogos difíceis, cada um deles com características muito particulares. Acho que algumas delas já foram aqui abordadas, portanto, todos sabemos da dificuldade que é jogar no D. Afonso Henriques», assinala o técnico de 44 anos, na antevisão ao encontro no qual os casapianos medirão forças com o Vitória de Guimarães.

Filipe Martins mostrou-se satisfeito por reencontrar Jota Silva, jogador que se notabilizou ao serviço dos gansos na subida à Liga e que este verão se transferiu precisamente para o minhotos, mas destacou para as dificuldades que, não apenas o seu antigo pupilo, como o coletivo dos vitorianos, poderão colocar à equipa que comanda.

«O Casa Pia não vai abdicar da sua identidade. Para termos o nosso objetivo cumprido temos de focar-nos naquilo que controlamos. Com muito respeito, isto não é falta de humildade nenhuma, mas temos de fazer o nosso trabalho», salientou o treinador.

O Casa Pia defronta o Vitória de Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques, esta segunda-feira pelas 19h00, na quarta jornada do campeonato.