Na reação à derrota na visita ao Sporting (2-0), André Geraldes falou à flash da Sport tv.

«Tínhamos um plano bem delineado, sabendo que a dinâmica do Sporting é difícil de controlar. Mas, foi numa ação individual que desbloquearam o jogo.»

«Quero salientar que a equipa fez um bom trabalho, cumpriu o plano à risca e conseguiu as duas primeiras oportunidades. Agora, é pensar no próximo jogo.»

«Sabíamos que, mesmo com o 1-0, estávamos dentro do jogo. Não foi possível concretizar as oportunidades, mas foi um grande trabalho de todos.»