*por: Arménio Pereira

Gonçalo Brandão, treinador do Casa Pia, comenta, em conferência de imprensa, o regresso aos triunfos da sua equipa na Liga, conseguido em Tondela, por 2-1, na 15.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo

«O resultado foi justo num jogo muito equilibrado. O Tondela entrou melhor e teve uma oportunidade logo no início, numa perda de bola nossa em que o Ricardo Batista faz uma boa defesa. A partir daí equilibrámos o jogo. Tivemos bola, conseguimos empurrar o Tondela para trás. Conseguimos andar sempre perto da baliza do Tondela. Depois, na segunda parte, quando fizemos o segundo golo, o Tondela cresceu um bocadinho. Nós também, mudámos o sistema e fechámos mais e aí o Tondela teve mais superioridade especialmente nas bolas paradas. Meteram muita gente dentro da área. Acho que é um resultado merecido, a equipa trabalhou muito. Fez exatamente o que tínhamos treinado, com poucos dias para o fazer. Acho que é uma grande vitória.»

O segredo da vitória esteve na mentalidade

«Tivemos uma grande mentalidade. Era um jogo importante para nós. Não decisivo, porque ainda falta muito campeonato, mas importante devido à proximidade das equipas na tabela classificativa. O Casa Pia teve uma mentalidade muito grande. Muitas vezes, jogou melhor. Houve períodos do jogo em que o Tondela esteve mais por cima, mas a mentalidade esteve sempre lá. Seja para atacar, fazer golo, e a prova disso é o nosso segundo golo em que o Renato Nhaga dá um pique de trás para a frente e acredita que bola vai lá entrar. Foi uma grande finalização, mas começa tudo na mentalidade e no acreditar em todos os momentos do jogo, seja quando estamos por cima, seja quando o adversário está por cima.»

O que tem faltado para estar numa posição mais folgada na classificação?

«Tem-nos faltado ser um pouco mais competentes em casa. Temos de fazer de Rio Maior a nossa fortaleza, ainda não o conseguimos fazer, mas os jogadores estão a dar tudo durante a semana e durante os jogos. Depois, olho para os jogos em que não conseguimos pontuar e, se calhar, tirando a primeira parte nos Açores em que estivemos muito abaixo daquilo que queríamos, no resto dos jogos tivemos sempre a mentalidade certa. Contra o Alverca estivemos a jogar com menos um durante 45 minutos e só sofremos o golo quase no final. Contra o Gil Vicente fizemos um bom jogo, contra o Benfica igual.»

«Tem faltado o clique que houve aqui hoje, se calhar com uma pontinha de sorte que também faz parte. Os jogadores estão a fazer tudo aquilo que nós pedimos e acreditar no processo. É continuar com esta mentalidade.»

Agradecimento especial aos adeptos

«Tivemos quase 100 adeptos casapianos aqui, hoje, e depois de uma semana qua não foi fácil para eles, que numa quarta-feira à noite deslocaram-se a Rio Maior e nós não conseguimos passar a eliminatória na Taça de Portugal. Podíamos ter feito história indo aos quartos de final. Foi uma desilusão para nós e para eles, mas hoje estavam aqui outra vez. Estava muito frio e vieram de Lisboa. Esta vitória é também para eles. Deixo um agradecimento, da minha parte e de toda a estrutura do Casa Pia, pela presença dos adeptos aqui.»