De mira apontada à terceira vitória consecutiva na Liga, Gonçalo Santos ambiciona confirmar o bom momento do Casa Pia na «difícil» receção ao Gil Vicente, agendada para a tarde deste domingo e a contar para 24.ª jornada.

«Vimos de duas vitórias consecutivas [sobre Arouca e Vitória de Guimarães]. Estamos num bom momento e trabalhar em cima de vitórias dá-nos mais confiança. Os jogadores acreditam mais na mensagem passada pela equipa técnica», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Em todo o caso, o timoneiro dos «gansos» lembra que o conjunto de Barcelos não perde há duas jornadas: «Vem de uma vitória no campo do Estoril e de um empate, em casa, frente ao FC Porto, o que lhes dá mais confiança. Têm rotinas e princípios bem assimilados, por isso esperamos um jogo difícil».

Com a subida de Gonçalo Santos ao leme da equipa principal, o Casa Pia voltou a atuar num sistema de três defesas (3x4x3), depois do 4x4x2 de Pedro Moreira.

«Integrei as últimas equipas técnicas, do Filipe Martins e do Pedro Moreira. Sabia onde é que podíamos melhorar, mas a principal razão [para os recentes resultados] foi os jogadores acreditarem que conseguiriam dar a volta ao momento. É verdade que termos passado para uma linha de cinco nos fez melhorar defensivamente. Defendemos melhor a largura, passámos grande parte dos dois jogos em bloco médio-baixo, mas conseguimos, ao mesmo tempo, criar muitas oportunidades de golo. Os jogadores estão mais confiantes, e acredito que ainda iremos melhorar», rematou.

Os avançados Felipe Cardoso e Kiki Silva estão recuperados e enriquecem o lote de opções de Gonçalo Santos.

O Casa Pia, 11º classificado, com 26 pontos, recebe o Gil Vicente, nono, também com 26 pontos. O encontro, no Municipal de Rio Maior, está agendado para as 15h30 deste domingo. Toda a emoção para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.