De olho no primeiro objetivo e num duelo «decisivo». É assim que Gonçalo Santos antevê a receção do Casa Pia ao Desp. Chaves, a contar para a 31.ª jornada da Liga.

«O Desp. Chaves está numa posição bastante difícil. Para eles será um jogo bastante decisivo e é muito importante para nós. Estamos num bom momento, a fazer bons jogos, com uma equipa muito competitiva e entramos em todos os jogos para ganhar», garantiu, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

Este sábado, os «Gansos» poderão garantir que não terminarão no último ou penúltimo lugar, algo que serve de «motivação extra».

«Não nos podemos esquecer de onde viemos. Foi um caminho de muito trabalho. Este caminho vitorioso muito se deve a eles, à crença e esforço diários. Não queremos fazer contas no final e acredito que, se vencermos, ficaremos muito mais perto de alcançar o principal objetivo. Damos um passo grande na classificação e conseguimos os 35 pontos. Se fizermos o nosso trabalho, podemos ficar relaxados no sofá», argumentou Gonçalo Santos.

No último fim de semana, aquando da derrota na receção ao FC Porto (1-2), nem tudo foram más notícias, uma vez que Kiki Silva regressou aos relvados, mais de um ano depois.

«Estamos muito felizes por ele, um jogador muito querido. Já há várias semanas que treina connosco. É um reforço na etapa final e está muito motivado. Acreditamos muito nele para estes jogos e para a próxima época», analisou o técnico.

No nono lugar da tabela, com 32 pontos, o Casa Pia recebe o Desp. Chaves, 17.º e penúltimo, com 23 pontos. O encontro principia às 15h30 deste sábado, no Estádio Municipal de Rio Maior, e terá arbitragem de João Gonçalves.

