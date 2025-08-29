João Pereira, treinador do Casa Pia, na antevisão ao jogo com o Nacional, em Rio Maior, a contar para a quarta jornada da Liga:

Análise ao Nacional

«É uma equipa organizada. Quem conhece as equipas do Tiago [Margarido] sabe perfeitamente que são equipas organizadas. É um bom treinador, um dos quatro "sobreviventes"».

Vantagem de manter os treinadores nos dois clubes

«A grande vantagem aqui acaba por ser que tanto ele nos conhece como nós a ele, portanto vantagem para ele e vantagem para nós em termos de informação palpável, coisas muito concretas em comparação com a época passada».

Derrota com o FC Porto

«O jogo com o FC Porto foi complicado, eu até acrescentei na conferência no final que foi complicadíssimo, mas como já tinha dito era um teste ótimo para conseguirmos perceber a que nível estamos, termos essa humildade e depois, eventualmente, numa segunda volta, apresentarmo-nos muito mais prontos».

Mudanças certas no Casa Pia

«Em abono da verdade, poderíamos perfeitamente continuar com o mesmo onze. Não é isso que vai acontecer amanhã [sábado], mas as alterações que vão existir nada têm que ver com a performance que nós tivemos frente ao FC Porto».

Evolução da equipa

«Essa é a nossa responsabilidade, a partir do momento em que vamos ter mais tempo para trabalhar com reforços que estão a chegar».