João Pereira: «Alterações nada têm que ver com performance frente ao FC Porto»
Treinador do Casa Pia vai operar mudanças na equipa frente ao Nacional
Treinador do Casa Pia vai operar mudanças na equipa frente ao Nacional
João Pereira, treinador do Casa Pia, na antevisão ao jogo com o Nacional, em Rio Maior, a contar para a quarta jornada da Liga:
Análise ao Nacional
«É uma equipa organizada. Quem conhece as equipas do Tiago [Margarido] sabe perfeitamente que são equipas organizadas. É um bom treinador, um dos quatro "sobreviventes"».
Vantagem de manter os treinadores nos dois clubes
«A grande vantagem aqui acaba por ser que tanto ele nos conhece como nós a ele, portanto vantagem para ele e vantagem para nós em termos de informação palpável, coisas muito concretas em comparação com a época passada».
Derrota com o FC Porto
«O jogo com o FC Porto foi complicado, eu até acrescentei na conferência no final que foi complicadíssimo, mas como já tinha dito era um teste ótimo para conseguirmos perceber a que nível estamos, termos essa humildade e depois, eventualmente, numa segunda volta, apresentarmo-nos muito mais prontos».
Mudanças certas no Casa Pia
«Em abono da verdade, poderíamos perfeitamente continuar com o mesmo onze. Não é isso que vai acontecer amanhã [sábado], mas as alterações que vão existir nada têm que ver com a performance que nós tivemos frente ao FC Porto».
Evolução da equipa
«Essa é a nossa responsabilidade, a partir do momento em que vamos ter mais tempo para trabalhar com reforços que estão a chegar».