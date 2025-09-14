Declarações de João Pereira, treinador do Casa Pia, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a vitória (2-0), na 5.ª jornada da Liga:

Importância do resultado e a estratégia aplicada no jogo

«Tínhamos uma intencionalidade em termos de condicionamento do jogo do Arouca e conseguimos, sobretudo na primeira parte. Depois, na segunda parte, um jogo mais dividido, no sentido em que nós não podemos olhar para o futebol e quem tem mais bola é quem ganha. Estamos mais do que calejados, todos nós, muitas vezes as equipas ganham tendo menos posse de bola. Se me perguntar se quero que a minha equipa tenha mais posse de bola, quero, mas para lá disso, quero que ganhe e preferencialmente com a baliza a zeros».

«Se virmos os eventos do jogo, o Casa Pia tem cinco grandes oportunidades, quatro delas em frente ao guarda-redes, acaba por não concretizar e tem também a bola parada, em que o José Fonte cabeceia e o Valido faz uma grande defesa. Para mim, arrisco-me a dizer que o resultado é escasso nesse sentido. A forma como pressionamos, como cumprimentos o plano de jogo. Faltou-nos apenas ter um bocadinho mais de bola, não partimos tanto o jogo. Mas muito fortes na transição, com muito ou sem muito espaço para percorrer».

«O nosso primeiro golo vem disso, da forma como pressionamos e depois conseguimos jogar para a frente e sermos espontâneos. Sabíamos que era algo que podíamos explorar no Arouca e conseguimos. Acreditamos naquilo que fazemos e esse foi o ingrediente chave para este jogo. Isto é uma fase muito embrionária, tínhamos três pontos, neste momento temos seis. Há muito campeonato para jogar e já me ouviram dizer que isto não é como começa, é como termina».

«Se repararem, o David é o homem do jogo, terminou a avançado porque não aguentava mais. Um jogador que vem de divisão inferior, está há pouco tempo com a equipa, ainda está a conhecer o clube e a forma como joga. Tenho confiança total no grupo, fomos muito assertivos na forma como contratamos. Que sirva também de exemplo para todos os treinadores que, neste momento, eventualmente não conseguem ganhar e precisam de tempo para trabalhar e mostrar isso. No campeonato anterior, apenas quatro treinadores sobreviveram e fizeram alguma história ou um excelente campeonato.»