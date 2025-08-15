João Pereira, treinador do Casa Pia, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao AVS:

«Quando se ganha fora de portas e com a baliza a zero, foi uma grande resposta, perante um adversário difícil, muito combativo. O Casa Pia nunca tinha vencido o AVS e foi uma boa resposta depois da derrota contra a equipa bicampeã. Dissemos que o íamos fazer e felizmente conseguimos.

Tínhamos de vencer hoje e aqui entra a parte mental em jogo, tanto para uma equipa como para a outra que vinham de derrotas. Contextos diferentes, contra adversário diferente. Tínhamos de olhar para nós, tínhamos de dar uma resposta, o grupo está em crescendo, conseguimos acrescentar umas nuances ao nosso jogo e contra o Sporting foi contra o adversário que foi.

Hoje conseguimos ser superiores, apesar das estatísticas em que mostra que o AVS teve mais remates. Não conseguimos ser consistentes, mas é apenas a segunda jornada, temos novas oportunidades para crescer.

[percalço com o autocarro] Tem de avariar novamente para voltarmos a ganhar o jogo. Quando formos ao Dragão, esperar que avarie novamente para ganharmos o jogo. Obviamente, isto em tom de brincadeira. Deu-nos mais vontade de ganhar o jogo uma vez que é um imprevisto. Registo de agradecimento ao AVS pelo fair-play e por nos ter ajudado. Os meus jogadores deram uma boa resposta».