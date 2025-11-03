Conotado como um dos mais promissores treinadores portugueses na Liga, João Pereira está de saída do Casa Pia, 16.º e antepenúltimo classificado. Conforme avançado pela imprensa nacional e confirmado pelo Maisfutebol, o treinador de 33 anos está a acertar a rescisão com os “Gansos”, pelo que o acordo deverá ficar selado nesta segunda-feira.

Apesar da especulação em torno do sucessor, o nosso jornal sabe que a administração do Casa Pia dá prioridade ao acordo de rescisão com João Pereira, apontando baterias ao novo timoneiro de seguida.

Depois de liderar o Casa Pia ao histórico nono lugar, João Pereira viveu uma segunda temporada díspar, com seis derrotas (Sporting, FC Porto, Nacional, Moreirense, Sp. Braga e E. Amadora), dois empates (Famalicão e Estoril) e três vitórias (AVS, Arouca e Ançã, para a Taça). Desta forma, os “Gansos” não vencem no campeonato desde 14 de setembro, aquando da visita ao Arouca (2-0).

No lugar que obriga a disputar o play-off de manutenção, o Casa Pia leva dois pontos de vantagem sobre o Tondela (17.º), espreitando a posição do Arouca (15.º), a um ponto. A saída de João Pereira acontece na antecâmara da visita ao Benfica (3.º), no domingo (20h30).

O Casa Pia também compete na Taça de Portugal, visitando o Alpendorada na tarde de 22 de novembro. De recordar que este emblema do Campeonato de Portugal – onde joga o filho de Rui Borges – eliminou o Estrela da Amadora.

Quanto a João Pereira, o conimbricense de 33 anos procura um novo rumo, depois de valorizar o Amora na Liga 3, promover o Alverca à II Liga com a conquista da Liga 3, e consolidar o Casa Pia na principal divisão. Numa carreira despontada nos escalões de formação de Mealhada, FC Porto e Académica, o treinador também foi adjunto na seleção de Moçambique.