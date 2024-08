Sem pontos e sem golos marcados ao cabo de três jornadas, João Pereira ressalva que o arranque de campeonato do Casa Pia fará a equipa crescer. Na antevisão à partida com o Estrela da Amadora, na Reboleira, o timoneiro dos «Gansos» apontou ao primeiro triunfo.

«Estamos numa fase que não é positiva, mas que nos fará crescer. Estas fases não tão positivas são as que verdadeiramente nos fazem perceber as pessoas e o contexto. A energia é boa e temos indicadores positivos. Acredito que, com todos estes fatores, estaremos mais próximos da vitória», realçou, em conferência de imprensa.

Na procura do primeiro golo, João Pereira apelou à eficácia.

«Temos criado oportunidades claras de golo e está a faltar um bocadinho de crença. Estamos a treinar com intensidade e com a melhor entrega possível. São indicadores que nos fazem ter uma esperança muito grande. O resultado positivo está prestes a chegar, estamos cada vez mais próximos da vitória e sentimo-lo. Só temos de efetivar as oportunidades», vincou.

Quanto ao Estrela da Amadora, o «Tricolor» também procura o primeiro triunfo na Liga e conta com uma equipa técnica conhecedora do Casa Pia, uma vez que Filipe Martins liderou os «Casapianos» por três épocas e meia.

«O Filipe deixou aqui a sua marca. Sabe que encontrará uma equipa que luta até ao último minuto. O Estrela também não estará satisfeito com o momento que está a viver. Não queremos ser nós a dar a primeira vitória ao Estrela», garantiu João Pereira.

Assim, o jovem treinador, de 32 anos, reiterou que «a equipa mais preparada do ponto de vista estratégico, com mais vontade para ganhar duelos, e melhor na recuperação defensiva» vencerá este encontro da quarta jornada da Liga.

O Casa Pia não contará com os avançados Kiki Silva e Clau Mendes, ambos lesionados.

Na tarde deste sábado, a partir das 18h, os «Gansos» (17.º) visitarão o Estrela da Amadora (15.º), no Estádio José Gomes. A arbitragem será de Hélder Carvalho, numa partida para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.