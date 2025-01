João Pereira, treinador do Casa Pia, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Benfica (3-1), em jogo da 19.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo e a importância desta vitória para o projeto do Casa Pia?

«É uma vitória muito importante e é muito difícil esconder a felicidade de todos. É um carimbo de qualidade do nosso projeto. Acredito no trabalho. Estou surpreendido com o que estamos a construir no grupo e possíveis adversidades que possamos ter diariamente. É um projeto em que ninguém se agarra às desculpas, mas sim às soluções e, a partir daí, estamos a construir este caminho. Com 30 pontos, o melhor registo do Casa Pia, e fazemos história porque desde 1938/39 [ainda no Campeonato de Lisboa] que não ganhávamos ao Benfica e ganhámos à equipa mais estável na qualidade de jogo. O jogo que faz contra o grande Barcelona, com um orçamento de dois biliões, penso que nos dá uma grande imagem relativamente aquilo que é o Casa Pia. Conseguimos bater o pé, vencer não por um, mas por dois golos. Mesmo não tendo a casa como nós queríamos, porque estava um bocadinho vermelha, mas os casapianos fizeram-se sentir».

Bruno Lager reconheceu mérito ao Casa Pia. É um grande passe também bater o pé aos grandes?

«Também já tínhamos batido o pé ao Braga. Conseguimos fazê-lo com muito trabalho, mantendo a humildade. Tal como o Bruno Lage teve a humildade de validar a nossa competência.

Qual foi a estratégia para vencer o Benfica?

«Tivemos de ter uma estratégia muito bem delineada. Sabíamos perfeitamente a qualidade individual do Benfica. A alma e a fome que os jogadores tiveram. O que foi dito ao intervalo foi que isto não é fruto do acaso. A vida deu-nos uma oportunidade de algo diferente, de dar a oportunidade de dar a volta ao marcador. Faltava construir uma vitória contra um grande desta forma».

Melhor exibição do Casa Pia esta época?

«É difícil comparar em relação ao jogo com o Braga. Com o Braga foi fora, aqui foi em casa. Tivemos de ter uma estratégia bem vincada, sabíamos perfeitamente a qualidade individual do Benfica. Conseguimos anular os cruzamentos do Di Maria, a profundidade do Carreras. Sabíamos que os médios deles iam ter bola, mas foi uma espécie de engodo da nossa parte.

Teme que este sucesso do Casa Pia acabe por levar à saída de jogadores ainda neste mercado?

«Se não tivermos o jogador A ou B, teremos o C ou o D. As nossas soluções estão em casa e não nos agarramos às desculpas, agarramo-nos às soluções».