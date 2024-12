João Pereira, treinador do Casa Pia, em conferência de imprensa, depois do empate, em Rio Maior, diante do AVS SAD (1-1), em jogo da 13.ª jornada da Liga:

«Tinha de ser o Casa Pia [o vencedor]. E é essa mentalidade que temos de criar porque já chega de falar de consistência. Não queremos ser a equipa da consistência dos empates, mas a equipa da consistência das vitórias.

Estamos a jogar em casa, contra o Farense sofremos um golo do meio-campo, neste sofremos um golo de grande penalidade quanto tínhamos o jogo na mão e podíamos ter feito o 2-0. Demonstra o quanto temos para crescer em termos de maturidade. Estarei ao lado dos meus jogadores para ajudar e contribuir para esse crescimento.

O Casa Pia tem de querer alimentar-se de vitórias. Não podemos sair daqui satisfeitos.

O que temos de fazer é dar uma resposta já no próximo jogo. Tínhamos de conquistar os três pontos. Temos de definir muito bem o que queremos e mudar esta mentalidade. Ganhar dá muito trabalho e nós trabalhamos muito».