O treinador do Casa Pia olha para o jogo com o Farense como uma oportunidade de consolidar os gansos na primeira metade da tabela da Liga.

«O jogo dá-nos essa oportunidade de dar um passo em frente em relação ao que nós queremos, se queremos aproximar-nos ou estar na metade de cima da tabela, ou estar na metade de baixo sabendo que, de certa forma, estamos numa posição que pode deixar agrado em relação ao que têm sido as últimas épocas ou o que é o nosso primeiro objetivo [a manutenção]», disse João Pereira na antevisão ao jogo agendado para este sábado às 15h30 em Rio Maior.

«Vê-se um Farense com ‘nuances’ diferentes, não vou dizer mais organizado, porque as equipas de José Mota são, para mim, bastante organizadas. O Farense é uma equipa que mudou de treinador, mudou as suas ideias e a abordagem ao jogo também», acrescentou sobre os algarvios, sobre os quais disse terem deixado uma boa imagem na jornada anterior frente ao Benfica.

«É verdade que jogou bem contra o Benfica, mas também é verdade que jogou contra um Benfica que pouco ou nada teve em termos de recuperação, tal como o Estrela da Amadora jogou contra o Sporting, daí eu também enfatizar ainda mais o que disse no pós-jogo, contra o Rio Ave em relação ao que é jogar bem», analisou.