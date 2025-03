João Pereira, treinador do Casa Pia, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Rio Ave (2-1), em jogo da 29.ª jornada da Liga:

«Foi uma vitória importante. É um sinal do quanto este clube está a crescer. Jogámos em Guimarães, com o Sporting em casa e perdemos na Madeira. Não é fácil jogar contra estas equipas e ficámos muito chateados com a fase em que estávamos, mas tentámos relativizar.

As sensações que tínhamos eram de azia e angústia por não conseguirmos alcançar essas vitórias, independentemente de quem for e onde for. E é isso que estamos a tentar criar».

[Máximo de pontos no escalão principal]

«O destino final é esse mesmo. Não podemos andar a época toda a falar de manutenção, a seguir fazer melhor do que a época passada e não pensar em mais. O que controlamos é o próximo jogo, se ganharmos, são três pontos e entraremos na história do Casa Pia e isso é o que nós queremos.

Não nos vale nada ganharmos hoje e não o conseguirmos em Faro. A equipa está a crescer em termos de maturidade e mentalidade competitiva».

[Prestação da árbitra Catarina Campos]

«Foi positiva. Passei a mensagem de que ia tentar também fazer um bom trabalho nesse sentido. Infelizmente não consegui porque fui expulso. Não queria entrar para a história como o primeiro treinador a ser expulso, mas desejo toda a sorte. Antes de sermos árbitros, treinadores ou jogadores, somos pessoas e todos temos emoções.

A Catarina terá uma grande carreira pela frente. Acredito que poderá ser um ponto de partida para eventuais alterações no sentido de não haver separação de géneros. Somos todos treinadores, femininos e masculinos, árbitros e por aí em diante».