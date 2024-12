Na antevisão ao duelo com o Arouca, o treinador do Casa Pia, João Pereira, revelou que para continuar o trabalho positivo há que demonstrar a mentalidade necessária.

«Para além do plano técnico-tático, a equipa pode estar muito bem preparada, mas, se não tiver os índices de concentração e a fome de ganhar, de nada valem os planos que possamos ter. Têm de demonstrar essa mentalidade. É a diferença que os faz passar a outro patamar e não sermos a tal equipa que ganha um jogo e, a seguir, já não ganha. Os nossos jogadores deram uma resposta no último jogo e vão seguramente continuar a dar», realçou, em conferência de imprensa.

Depois da vitória no terreno do Estoril, o conjunto de Pina Manique vai receber o Arouca em Rio Maior com a perspetiva de obter um segundo triunfo consecutivo.

«Demos resposta ao momento que vivíamos e finalmente encontrámos novamente as vitórias. Temos o objetivo de mantermos a consistência dos resultados, e a nível da mentalidade também. Vem aí um jogo que, independentemente do adversário, nós em casa teremos de dar uma resposta, pois os nossos adeptos merecem», argumentou.

Do outro lado, os «Lobos» derrotaram o Santa Clara, por 1-0, o primeiro sob o comando de Vasco Seabra.

«Estamos a falar de uma equipa que tem dos maiores orçamentos, excetuando os ditos cinco “grandes”. Investiu bastante e atacou a época com contratações sonantes, com jogadores que vêm de contextos de alto nível e que já jogaram provas europeias. Temos de estar preparados para isso», concluiu João Pereira, de 32 anos.

O Casa Pia, 9.º na tabela, com 17 pontos, e o Arouca (17.º) defrontam-se na sexta-feira (20h15), em encontro da 15.ª jornada da Liga.