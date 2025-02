No rescaldo ao triunfo sobre o Estrela da Amadora, por 1-0, na 21.ª jornada da Liga, João Pereira mostrou-se satisfeito pela resposta dos “Gansos” face à derrota nos Açores, na ronda anterior.

«Foi a resposta de um grande grupo sobre um percalço. Vamos fazer as contas no final, mas uma vitória com a baliza a zeros é muito importante. Foi a quinta vitória em casa e estamos mais próximos da manutenção.»

«O Estrela empurrou-nos para trás, mas também queríamos aproveitar algumas debilidades que estavam a sentir em termos individuais. A estratégia esteve lá, só não conseguimos ter tanto sucesso a fazer o 2-0. Soubemos sofrer e as grandes equipas são feitas assim.»

«Queremos os 35 pontos [para assegurar a permanência]. Foi o objetivo que traçámos e a melhor forma de o conseguirmos é com a vitória já em Moreira de Cónegos na próxima jornada», disse, na noite deste domingo, em conferência de impresa.

Sem perder em Rio Maior, para a Liga, desde agosto, o Casa Pia atinge os 33 pontos, no 6.º posto. Enquanto aponta à Europa e ao recorde de pontos (41), a turma de João Pereira centra atenções na visita ao Moreirense (11.º), na tarde de sábado (15h30).