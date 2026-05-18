José Fonte anunciou que vai retirar-se do futebol depois do play-off de manutenção do Casa Pia frente ao Torreense, aos 42 anos, depois de uma longa carreira de 24 anos que teve como ponto mais alto a conquista do Euro 2016, há dez anos.

«Ontem o destino decidiu que não seria o último jogo. Não conseguimos o resultado que precisávamos. E eu não tive a despedida que sonhei… em casa, com a minha família e os meus amigos nas bancadas. Mas o futebol ensinou-me uma coisa em 24 épocas: nem sempre escrevemos o guião. Às vezes só nos resta escolher como entramos no próximo jogo», começa por escrever o experiente central numa publicação no Instagram.

O Casa Pia chegou à última jornada em posição de manutenção, mas o empate diante do Rio Ave atirou com os gansos para o play-off e acabou por trocar as voltas a José Fonte que agora vai ter mais dois jogos pela frente antes de pendurar as botas.

«Temos duas finais no play-off. Vão ser, com toda a certeza, as últimas vezes que piso um relvado como jogador profissional. 24 anos depois daquele miúdo que assinou o primeiro contrato no Sporting, é assim que termina. A lutar, sem desculpas, com a mesma fome do primeiro dia. Vocês merecem. Eu mereço. A camisola merece. O Futebol merece. Até lá», destaca ainda José Fonte.

Formado no Sporting, José Fonte jogou no Felgueiras, Vitória de Guimarães, Paços de Ferreira e Estrela da Amadora, antes de deixar Portugal. Lá fora, o central representou o Crystal Palace, Southampton (sete temporadas), West Ham, os chineses do Dailan Pro e os franceses do Lille,

Em 2023/24 regressou a Portugal para vestir a camisola do Sp. Braga e, nas duas últimas temporadas, jogou no Casa Pia.

Na seleção, além do Euro 2016, venceu a Liga das Nações em 2019.

Ao nível de clubes, venceu uma Taça da Liga (Sp. Braga), uma liga e uma Supertaça em França (Lille), além de uma Taça da Liga em Inglaterra (Southampton).