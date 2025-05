Leonardo Lelo publicou esta quarta-feira uma sentida mensagem de despedida do Casa Pia, clube que representou nas últimas quatro temporadas, depois de já ter definido um acordo para jogar no Sp. Braga na próxima temporada.

«Serão sempre insuficientes as palavras que terei para expressar a minha gratidão por tudo aquilo que o Casa Pia fez por mim. Em 2021, quando aqui cheguei, não imaginava que pudesse trilhar um caminho tão bonito e repleto de histórias e êxitos para um dia mais tarde recordar», começa por escrever o lateral natural de Olhão.

O defesa descreve depois os principais momentos que viveu ao serviço do clube de Pina Manique. «Desde a subida ao principal escalão do futebol português, a estreia na Primeira Liga, os mais de 100 jogos aqui, a melhor pontuação e classificação de sempre do clube no principal escalão de futebol», prosseguiu.

Na próxima temporada, Leonardo Lelo, formado no Olhanense, vai subir mais para norte para representar o Sp. Braga. «Quatro anos mais tarde, é altura de voltar a abraçar um novo desafio. A todos os meus colegas, treinadores, staff, estrutura e, por último, a todos os adeptos do Casa Pia, queria deixar um agradecimento sincero por me ajudarem neste percurso. Obrigado por tudo. Para sempre ganso!», escreveu ainda Leonardo Lelo.