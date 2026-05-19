David Silva vai liderar a equipa de arbitragem que vai dirigir o Torreense-Casa Pia, na primeira mão do play-off da Liga. O jogo está agendado para as 18h de quarta-feira. O árbitro David Silva vai ser auxiliado por Carlos Campos, Nelson Cunha e Diogo Araújo, contando com Bruno Esteves e Pedro Felisberto no VAR.

O Torreense joga com o Sporting no domingo (17h15), no Jamor, e visita o Casa Pia a 28 de maio.

RELACIONADOS
Salvador e a ausência de Ricardo Horta: «A gestão feita torna-se incompreensível»
Sub-21: Quenda, Mora e mais 21 para particular com Irlanda do Norte
Moutinho reage à ausência de Horta do Mundial 2026: «És grande»