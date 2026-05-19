David Silva vai liderar a equipa de arbitragem que vai dirigir o Torreense-Casa Pia, na primeira mão do play-off da Liga. O jogo está agendado para as 18h de quarta-feira. O árbitro David Silva vai ser auxiliado por Carlos Campos, Nelson Cunha e Diogo Araújo, contando com Bruno Esteves e Pedro Felisberto no VAR.

O Torreense joga com o Sporting no domingo (17h15), no Jamor, e visita o Casa Pia a 28 de maio.