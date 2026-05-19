Casa Pia
Há 2h e 10min
Liga: David Silva arbitra primeira mão do play-off em Torres Vedras
Casa Pia visita o Torreense na tarde de quarta-feira
Casa Pia visita o Torreense na tarde de quarta-feira
David Silva vai liderar a equipa de arbitragem que vai dirigir o Torreense-Casa Pia, na primeira mão do play-off da Liga. O jogo está agendado para as 18h de quarta-feira. O árbitro David Silva vai ser auxiliado por Carlos Campos, Nelson Cunha e Diogo Araújo, contando com Bruno Esteves e Pedro Felisberto no VAR.
O Torreense joga com o Sporting no domingo (17h15), no Jamor, e visita o Casa Pia a 28 de maio.
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TAGS: Casa Pia Liga Torreense II Liga Arbitragem
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