Para João Pereira, o Casa Pia vai recorrer à sua melhor versão para a visita ao Moreirense, na 22.ª jornada da Liga. Em conferência de imprensa, nesta sexta-feira, o treinador dos “Gansos” reforçou a vontade de prosseguir no trilho das vitórias.

«Definimos os 35 pontos como o objetivo da manutenção. Se vencermos, fazemos 36. A partir daí, o segundo objetivo é conseguir o melhor registo do Casa Pia na Liga. O que vier será um acréscimo, única e exclusivamente para valorizar a estrutura e a direção. Os próprios jogadores são sempre os mais valorizados. Teremos de estar ao melhor nível para vencer.»

«Analisámos e conhecemos muito bem as dinâmicas do Moreirense. Sabemos as suas valências e debilidades. Têm jogadores individualmente muito bons. Cumprindo o plano de jogo, seguramente estaremos mais próximos da vitória», explicou.

Uma vez que o Moreirense não triunfa há oito jornadas, João Pereira pretende sair do Minho de consistência reforçada.

«Sabemos que o Moreirense não está numa situação positiva. Nós estamos numa posição que nos deixa a respirar melhor. Queremos aproveitar mais uma deslocação para continuarmos fortes fora de portas», acrescentou.

O treinador do Casa Pia conta com os reforços Iyad Mohamed, Korede Osundina e Cauê dos Santos. Todavia, Larrazabal cumpre castigo, enquanto Kiki e Clau recuperam de lesão.

O Casa Pia, 6.º classificado, com 33 pontos, visita o Moreirense (11.º) na tarde deste sábado (15h30), num encontro arbitrado por João Pinheiro e para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.