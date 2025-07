O Casa Pia anunciou este domingo a contratação de Ivan Mandic, jovem guarda-redes croata, de 22 anos, que chega do NK Vukovar 91 e assinou pelos gansos até 2029.

Formado no Dínamo Zagreb, o jovem guarda-redes esteve em particular destaque na última temporada, na segunda divisão croata, consentindo apenas onze golos num total de 30 jogos.

João Pereira passa, assim, a ter uma alternativa ao costa-riquenho Patrick Sequeira na baliza dos gansos.

Esta é a terceira contratação do Casa Pia para 2025/26, depois do médio neerlandês Yassin Oukili (ex-RKC Waalwijk) e do extremo francês Kelian Nsona (ex-FC Emmen).