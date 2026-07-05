O Casa Pia anunciou, este domingo, a contratação de Filipe Coelho para o cargo de treinador da equipa, proveniente do Estrasburgo, onde era treinador-adjunto. Esta é a primeira experiência do português como treinador principal.

Em comunicado, os Gansos realçam a capacidade do técnico, que esteve 12 anos ligado aos escalões de formação do Benfica.

«O seu percurso reúne uma combinação de experiência na formação e valorização de talento, conhecimento do futebol de elite e uma perspetiva internacional. O seu perfil enquadra-se plenamente na visão estratégica do Casa Pia AC», pode ler-se.

Depois de sair da formação encarnada, Filipe Coelho orientou a equipa sub-21 do Chelsea e os sub-23 do Estoril, currículo também ele destacado pelo Casa Pia. No ano passado, foi treinador-adjunto do Estrasburgo.

«A experiência adquirida no universo BlueCo, através das passagens pelo Chelsea FC e RC Strasbourg, proporciona-lhe igualmente um conhecimento aprofundado dos modelos de gestão desportiva contemporânea e da importância do alinhamento entre a estrutura acionista, a direção desportiva e a equipa técnica», concluíram.

Na temporada passada, recorde-se, o Casa Pia garantiu a manutenção na Liga ao vencer o Torreense, terceiro classificado da II Liga, no play-off.