Andrian Kraev já não vai começar a temporada 2025/26 com a camisola do Casa Pia. O médio búlgaro foi anunciado como reforço dos israelitas do Hapoel Tel Aviv que oficializaram um acordo com o clube de Pina Manique e um contrato para o jogador até 2028.

«Hapoel acertou a aquisição do internacional búlgaro e médio do Casa Pia, Adrian Kraev de 26 anos», anunciou o clube israelita numa publicação que vem acompanhada com um vídeo do jogador a atuar ao serviço do Casa Pia e também da seleção búlgara.

O médio de 26 anos tinha sido contratado pelo Casa Pia na época passada ao Levski Sófia e, em Portugal, acumulou 26 jogos na Liga (um golo e uma assistência) e mais um jogo na Taça de Portugal.