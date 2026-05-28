Casa Pia
Há 42 min
Ofori: «Mostrámos que merecemos estar na I Liga»
Médio do Casa Pia apontou o golo que resolveu o play-off com o Torreense
Lawrence Ofori, autor do segundo golo do Casa Pia na vitória frente ao Torreense, na final do play-off de acesso à Liga, em declarações à Sport TV:
Importância do golo para a manutenção
«Foi uma época difícil, mas mostrámos que merecemos estar na I Liga. Sabemos que tivemos altos e baixos, mas hoje mostrámos união, ajudámo-nos uns aos outros e conseguimos a vitória.»
Homenagem a José Fonte
«Parabéns ao José Fonte pela carreira perfeita que construiu. É uma lenda, foi campeão europeu por Portugal. Que Deus o abençoe nos novos desafios. Esta vitória também é para ele. Esteve sempre connosco, a tentar lutar por nós. Ele merece isto.»
