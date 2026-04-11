Na antevisão à visita do Casa Pia (16.º) ao Alverca (11.º) na 29.ª jornada da Liga, no domingo (15h30), Álvaro Pacheco apontou à primeira vitória fora de Rio Maior desde que assumiu o cargo. Em conferência de imprensa, o timoneiro dos “Gansos” confirmou que Ofori, Severina, Khaly e Sebastián Pérez estão de regresso, enquanto Ricardo Batista e José Fonte continuam a recuperar de lesão.

Vencer fora de portas

«Na nossa casa temos tido excelentes prestações e demonstrado um nível muito bom. É isto que temos de de transportar para fora, mantendo a nossa identidade e mostrando solidez defensiva e capacidade de fazer golo.»

Ainda o empate com o Benfica

«O último jogo demonstrou a nossa capacidade de luta e resiliência, focados nos nossos valores. Temos de perceber que, quando somos essa equipa, estamos mais perto dos objetivos. Para conseguirmos essa vitória, temos de ser essa equipa, contra um adversário que está no seu melhor momento e tem feito um trabalho excelente.»

Foco na 29.ª jornada

«É uma final para o Alverca. Se tiver sucesso, garante a manutenção. Esta margem pontual permite-lhe estar muito mais tranquilo, mas eu gosto de olhar para o que temos de ser e fazer para alcançar os objetivos. Temos de ser uma equipa coesa, focada, ambiciosa e agarrada ao que controlamos. Será um jogo com golos. A equipa que estiver mais focada e que consiga controlar os pormenores vai vencer. Temos sete finais.»