Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, antevê a receção ao AVS, duelo de aflitos que abre, na sexta-feira (20h15) em Rio Maior, a 19.ª jornada da Liga e será arbitrado por Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa:

Antevisão ao jogo

«Temos um grande desafio pela frente. Não tenho dúvidas de que encontraremos um AVS com uma vontade muito grande de ganhar e que vê aqui uma oportunidade de entrar nas vitórias. A vontade e os sinais que a equipa tem dado nesta semana deixa-nos com a sensação de que os três pontos vão chegar. É uma oportunidade de conquistar a primeira vitória junto dos nossos adeptos, que será importante na nossa caminhada.»

«Semana após semana, nós estaremos cada vez mais fortes e preparados para os desafios. Será um desafio que nos obrigará a estar no máximo. Temos também de nos preparar para o estado do relvado. O AVS será uma equipa agressiva, a querer impor a vontade de ganhar. Nós teremos de demonstrar o que é ser casapiano e a ambição de querer vencer. Temos aqui uma oportunidade muito boa e a qualidade dos jogadores que temos deixa-nos com “água na boca”.»

Rescaldo da estreia em Alvalade

«Estamos no início do processo. Fomos a Alvalade com cinco treinos e acho que a equipa mostrou um nível grande de identidade. Fomos obrigados a ser testados a um nível muito alto. O resultado não foi o que queríamos, mas estivemos bem na organização defensiva. Ofensivamente, começamos a ter algumas noções do que vai ser o nosso jogo. Foi um bom teste para o crescimento. Vejo os jogadores cada vez mais comprometidos e responsáveis nas suas tarefas.»

Regresso de André Geraldes e a polivalência

«Gosto muito do Geraldes e gosto que eles tenham variabilidade no desempenho da equipa. Poderá ser usado a central ou a lateral. Comigo, verão mais jogadores a alternar posições. Gosto disso, é benéfico para a equipa e muito importante para o jogador.»

Baixas no Casa Pia

Clau Mendes (castigado) e Kaique Rocha (lesionado).