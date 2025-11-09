Casa Pia
Há 41 min
Renato Nhaga: «Acreditamos no projeto e vamos em busca do nosso objetivo»
Autor do segundo golo do Casa Pia analisa empate frente ao Benfica, na Luz, para a Liga
RAS
RAS
Renato Nhaga, jogador do Casa Pia, na flash interview da BTV após o empate (2-2), na Luz, frente ao Benfica, para a Liga:
Análise ao jogo
«Para mim foi um jogo muito especial. Desde criança, tinha o sonho de jogar aqui. Foi um momento muito especial para nós, porque estamos a passar por um momento difícil e temos de dar a volta. Temos grupo para isso. Acreditamos no projeto e vamos em busca do nosso objetivo, jogo a jogo.»
Objetivos para a carreira
«O meu sonho é jogar ao mais alto nível possível, neste tipo de palcos.»
