Renato Nhaga, jogador do Casa Pia, na flash interview da BTV após o empate (2-2), na Luz, frente ao Benfica, para a Liga:

Análise ao jogo

«Para mim foi um jogo muito especial. Desde criança, tinha o sonho de jogar aqui. Foi um momento muito especial para nós, porque estamos a passar por um momento difícil e temos de dar a volta. Temos grupo para isso. Acreditamos no projeto e vamos em busca do nosso objetivo, jogo a jogo.»

Objetivos para a carreira

«O meu sonho é jogar ao mais alto nível possível, neste tipo de palcos.»