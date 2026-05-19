Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, refere que o clube merece permanecer na Primeira Liga. O treinador salienta, ainda, a necessidade de levar o jogo da decisão para a segunda mão, que se realizará em Rio Maior. O encontro do play-off com o Torreense está marcado para esta quarta-feira, às 18h.

Vida e futuro do clube em jogo

«São dois jogos que decidem a vida e o futuro do clube. Depois do último jogo, foi duro, mas, pelo que esta equipa passou ao longo da temporada, merecíamos ter conquistado já o objetivo da manutenção. Temos mais dois jogos para reafirmar a equipa que somos, com a identidade, capacidade e resiliência que a equipa tem demonstrado ao longo desta época. É com determinação que temos de olhar para estes desafios.»

«Oportunidade de mostrar a qualidade»

«Fizemos uma época muito boa, dentro das adversidades que fomos tendo. Esta equipa acabou o campeonato com dois jogos muito bons e, pelas incidências que foi tendo, foi subindo e mantendo-se mais fiel aos valores casapianos. Esta é uma oportunidade para mostrarem a sua qualidade e potencial.»

Gerir a equipa

«É importante gerir, para a equipa manter os níveis físicos ao mais alto nível. Nós temos de estar bem fisicamente, mentalmente e estrategicamente. O Torreense é uma equipa intensa e temos de ir buscar soluções aos problemas que surgirão. As equipas vão lutar sempre pela vitória e os jogadores vão mostrar vontade.»

Decisão para a segunda mão

«O Torreense, a jogar em casa, é muito mais agressivo. Vai estar um bom ambiente no estádio e temos de estar tranquilos a gerir essa emotividade. Vai ser ritmado e o importante é manter o controlo emocional. Eles vão querer entrar muito mais fortes a jogar em casa e nós temos de ser inteligentes, com segundo jogo na nossa casa. Temos de saber gerir o jogo e levar a decisão para a segunda mão.»