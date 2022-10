O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, afirmou esta sexta-feira que não espera um Sporting fragilizado ou com falta de confiança, no jogo da 10.ª jornada da Liga, devido à série negativa de resultados.

«É óbvio que, se marcarmos primeiro, podemos causar alguma intranquilidade, ou até mesmo se prolongarmos o 0-0 até certo ponto pode haver alguma ansiedade, mas os jogadores de equipa grande têm de estar preparados para a pressão dos adeptos e dos resultados. Não acredito num Sporting fragilizado ou com falta de confiança. Acho, sim, que vão querer dar a volta ao texto e, do outro lado, vão encontrar uma equipa que vai tentar ser o mais organizada possível e a querer continuar a demonstrar qualidade», frisou o técnico de 44 anos, em conferência de imprensa de antevisão à visita ao terreno dos leões.

A equipa orientada por Ruben Amorim chega a este duelo numa sequência de quatro derrotas nos últimos seis encontros, com a eliminação da Taça de Portugal, pelo Varzim, da Liga 3, um desaire para o campeonato e os restantes na Liga dos Campeões.

«Seguramente que o Sporting vai querer dar uma resposta. Não acredito que haja boas alturas para defrontar equipas com a qualidade do Sporting, que não deixou de a ter de um momento para o outro. Mais do que preocupados com o que o adversário vive, temos de nos focar mais nos nossos comportamentos, pois só assim podemos disputar o jogo. O Sporting não deixou de ser uma equipa forte e que tem qualidade», reforçou.

O Casa Pia, que é atualmente a equipa sensação, ocupando o quarto lugar, defronta o Sporting, sexto, este sábado, às 20h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num jogo da 10.ª jornada, com arbitragem a cargo de Hélder Malheiro.