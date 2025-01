No rescaldo ao triunfo do Casa Pia sobre o Boavista (2-3), na noite desta segunda-feira, na 18.ª jornada da Liga, o treinador dos «Gansos» salientou a estabilidade conquistada para escalar a tabela.

Em conferência de imprensa, João Pereira sublinhou o azar do adversário, mas reiterou o mérito da sua equipa.

«Dois autogolos são dois golos, são criação nossa. Infelicidade do Boavista, mas mérito nosso, de momentos que temos identificados», começou por argumentar.

Apesar do desfecho vitorioso, o timoneiro do Casa Pia ressalvou o apagão nos derradeiros minutos, o que resultou no 2-3.

«Não podemos sofrer no final. Os jogadores estão conscientes disso. É nosso papel os alertar, apenas tivemos alguns momentos de displicência. Foi pedida uma gestão, a jogar com mais um, num relvado difícil e contra um adversário difícil.»

«Já tivemos casos de equipas que são superiores com menos uma unidade. Naquele momento entrámos no limbo da gestão. Esta equipa tem crescido com os erros», prosseguiu.

Quanto ao 6.º lugar e a ultrapassagem ao Vitória de Guimarães, João Pereira exige foco, até porque se segue a receção ao Benfica, no sábado (18h).

«O 6.º lugar dá muito trabalho para ser conquistado, mas mais trabalho dá para o manter. Devemos de ter os pés no chão, somos dos orçamentos mais baixos da Liga e temos consciência daquilo que nos trouxe até aqui.»

«Para uma equipa como nós, num clube que não é perfeito, mas no qual as pessoas são perfeitas, todos trabalhámos para conseguir esta estabilidade. O atual registo demonstra o que somos e a marca que queremos criar. Em simultâneo, devemos assumir este lugar.»

Questionado pelo Maisfutebol sobre a estabilidade edificada, até por ser o treinador mais novo na Liga – com 32 anos – João Pereira esboçou um sorriso.

«As três derrotas no arranque é uma fase que deve acontecer, mas com transparência e comunicação. Devemos estar conscientes das escolhas que tomámos. Temos a sorte de contar com uma estrutura estável, que sabe o que contratou. O mérito é de todos, porque trabalhámos para potenciar o Casa Pia.»

«O mercado de janeiro é o exemplo perfeito, com a venda do Segovia [ao Inter Miami] e a situação do Lelo [que no verão ruma a Braga]. Queremos mais como eles e mais vitórias», rematou.

Na antecâmara da receção ao Benfica (2.º), o Casa Pia permanece igualado com o Gil Vicente na melhor série na Liga, de seis jogos sem perder. Por isso, subiram ao 6.º posto, com 27 pontos, a sete dos lugares europeus.