João Pereira agradece a exigência apresentada pelo arranque do campeonato, com a receção ao Sporting e a visita ao FC Porto, na primeira e terceira jornada, respetivamente. Em declarações aos jornalistas, na manhã desta quinta-feira, o treinador do Casa Pia apontou à evolução e consistência.

«Não há melhor forma de começar do que com jogos de altíssima exigência. Estamos a trabalhar para que consigamos fazer com que o jogo com o Sporting se torne mais fácil. O Casa Pia vai ter sempre como objetivo a luta pela manutenção, mas tudo o que fazemos tem de ser com maior rigor, detalhe e brio. Se mantivermos a consistência, estaremos mais próximos das vitórias.»

Os “Gansos” estagiam no Algarve e João Pereira admitiu a saída de Ruben Kluivert, defesa fechado no Lyon, conforme noticiado pelo Maisfutebol.

«É um jogador comprado por 150 mil euros e está a ser falado para os 5 milhões. É mérito do trabalho coletivo», terminou.

O Casa Pia conquistou 45 pontos na última edição da Liga, terminando no 9.º lugar.