João Pereira, treinador do Casa Pia (14.º), anteviu esta sexta-feira a receção ao Estoril (15.º), para a oitava jornada do campeonato, no sábado (20h15).

Importância do grupo

«Pela competitividade do plantel, os jogadores que são suplentes estão ligados e a querer conquistar espaço. Tem de haver coerência e consistência no “onze”. Eu digo-lhes o valor deles e acredito no que têm para dar. Depois, temos de corresponder com atos, olhando para o adversário e para a estratégia.»

Patrick Sequeira, Fonte e Conté em dúvida

«Alguns deles testámos de manhã e vamos testar à tarde. Ainda é uma incógnita. Amanhã [sexta-feira] vão ver o “onze” e a convocatória, naturalmente acaba por provocar algumas indefinições. Temos de pensar em diferentes planos, até pela abordagem e identidade bem vincada do Estoril.»

Guarda-redes titular

«Cada um terá de conquistar o seu lugar. Temos a sorte de poder contar com eles, são excelentes soluções e dão dores de cabeça. A posição de guarda-redes está bem preenchida e com diferentes perfis. Não sei onde vou estar daqui a 10 anos, mas se puder levarei o Daniel [Azevedo] comigo. É um excelente ser humano e profissional, um grande exemplo. É um guarda-redes muito mais maduro, interpreta cada vez melhor os momentos e a equipa confia de olhos fechados nele.»

Bom momento de Livolant

«Tem dado muito e ainda tem muito para se desenvolver. Independentemente da idade, está aqui para ser potenciado. Tem 27 anos, mas parece que tem 18. Tem cada vez mais capacidade para jogar entrelinhas e tem tido uma nova função no jogo posicional, que potencia as características dele. Tem essa polivalência de poder jogar a extremo, avançado ou ala, dependendo do que o jogo pedir. É muito trabalhador e está na melhor fase da carreira.»

