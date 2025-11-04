Na sequência da saída de João Pereira do comando técnico, o Casa Pia anunciou que Alexandre Santana, de 43 anos – no clube desde 2023 – vai liderar a equipa técnica que continua a contar com Gonçalo Brandão, Tiago Dias, João Santos, João Aguiar e com o analista Miguel Valentim.

«A equipa técnica conta com a total confiança da Direção e de todo o staff, que reconhecem o seu profissionalismo, competência e dedicação. Esta transição visa assegurar a continuidade do trabalho desenvolvido até ao momento, garantindo estabilidade e compromisso com os objetivos desportivos definidos», lê-se no comunicado dos “Gansos”.

O Casa Pia é 16.º e antepenúltimo classificado da Liga, com oito pontos, não vencendo desde 14 de setembro, aquando da visita ao Arouca (2-0).

No lugar que obriga a disputar o play-off de manutenção, o Casa Pia leva dois pontos de vantagem sobre o Tondela (17.º), espreitando a posição do Arouca (15.º), a um ponto. A saída de João Pereira acontece na antecâmara da visita ao Benfica (3.º), no domingo (20h30).