Samuel Obeng, de 27 anos, é reforço do Casa Pia, como avançou o Maisfutebol no decorrer desta semana. Proveniente dos espanhóis do Real Oviedo, o avançado realizou a última época e meia no Huesca. Nesse período, assinou 11 golos em 55 partidas, na II Liga.

Obeng, nascido no Gana, chegou muito jovem a Espanha, aos 17 anos, para integrar os juniores do Manlleu. Depois, jogou no Getafe, Girona, Grannolers e Oviedo, onde realizou três temporadas, antes de ser emprestado ao Huesca.

Nos «Gansos», Samuel Obeng junta-se às contratações do guarda-redes Patrick Sequeira, dos defesas Ruben Kluivert, João Goulart e José Fonte, dos médios Miguel Sousa e Andrian Kraev, e também dos avançados Raúl Blanco, Henrique Pereira, Max Svensson e Clau Mendes.

Importa salientar a aposta do Casa Pia no mercado espanhol, onde recrutou Blanco, Svensson, Clau Mendes e, agora, Obeng.

O Casa Pia, esta época liderado pelo jovem treinador João Pereira, de 32 anos, disputará a jornada inaugural da Liga em Rio Maior, ante o Boavista. Partida agendada para as 18h de sábado.