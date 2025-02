Declarações de César Peixoto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, após o triunfo (3-2) frente ao Casa Pia:

«A primeira parte foi muito conseguida, fizemos três golos e podíamos ter feito outro pelo Schettine com a baliza aberta, matando aí o jogo. Sabíamos que o Casa Pia ia entrar forte na segunda parte, era importante entrarmos também, não sofrer golos nos primeiros dez minutos, mas acabamos por sofrer um golo em mais uma carambola, temos de estar mais expeditos nesses momentos. Depois foi preciso a equipa agarrar-se ao espírito que nos caracteriza. Era importante para nós vencer hoje após tanto tempo. Era desnecessário este segundo golo, a equipa agarrou-se aos três pontos, à vitória. Acaba por ser um 3-2 amargo, não criaram nada em situações claras, mais uma bola direta. No cômputo geral o triunfo é merecido».

[Ivo Rodrigues no meio campo] «O Ivo é um jogador com muita experiência, era um jogo de alto risco para nós, tem treinado ali, tem dado uma boa resposta. Quisemos meter um jogador com características diferentes ali. Conto com todos, temos variando em função do momento e da estratégia para o jogo. Fez um jogo dentro do que a equipa fez também».

[Significado do regresso aos triunfos] «Fica mais perto o nosso principal objetivo, a manutenção. Depois, claro que quebrar este ciclo era muito importante, em vários jogos era injusto o resultado não nos sorrir. É diferente, depois de tanto tempo sem vencer, voltar às vitórias. É merecido por parte dos jogadores. A equipa manteve-se unida, a estrutura manteve-se unida, os jogadores sempre a acreditar, a acreditar nas ideias. Não abanámos num momento menos bom, seguiremos o nosso caminho».

[Gilberto estreou-se] «É um menino com muito potencial, que trabalha arduamente todos os dias mesmo tendo poucos minutos. Não facilita em nada, é muito competitivo. Não estava preocupado, sabia a capacidade dele. Não abdicamos nem facilitamos com os jogadores que jogam menos tempo. A equipa é mais forte se todos estiveram ao mesmo nível, acaba por fazer um jogo fantástico. Estava mais tapado quando estava cá o Ponck, acaba por ter outras oportunidades agora».